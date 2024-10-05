Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada,150,42 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, ruhsatsız 3 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.