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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 14:36
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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada,150,42 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza, ruhsatsız 3 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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