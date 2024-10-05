CHP’li belediye asfalt atıklarını araziye döktü! 1 milyon 299 bin TL ceza...

CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nin Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri alanda denetim yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYE ARAZİYE ASFALTI DÖKTÜ ÇEVREYİ KİRLETTİ

Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ait resmi aracın asfalt atıklarının araziye döktüğü ve çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.

1 MİLYON 299 BİN TL CEZA!

Odunpazarı Belediyesi'ne Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza uygulandı. Atıkların kaldırılmasına ilişkin idari süreç başlatıldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce alanda denetim yapılmıştır.



Denetim neticesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na… pic.twitter.com/3g3c4gDJC6 — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 5, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce alanda denetim yapılmıştır. Denetim neticesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ait resmi araçla asfalt atıklarının araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL idari para cezası uygulanmış, atıkların kaldırılması için idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi"