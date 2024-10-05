05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 93 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 14:37
ABONE OL
Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 93 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli bir teknede aralarında çocukların da olduğu 93 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör