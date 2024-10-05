Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu etkinlikleri

Kırklareli'ne bağlı Kızılcıkdere köyünde bağ bozumu etkinlikleri başladı. Köy meydanında kortej eşliğinde başlayan etkinliğe CHP Milletvekili Vecdi

Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, köy muhtarı Mustafa Birkan Teke ve çok sayıda misafir katıldı. Topluluk kortej eşliğinde etkinlik alanına yürüdü. Daha sonra topluluk alanda bulunan stantlarda gezerek alışveriş yaptı. Etkinlik konuşmalarla devam etti. Etkinlikte konuşan CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra köy muhtarı Mustafa Birkan Teke bir konuşma yaptı. Tekke, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından köylüler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.