Kahramanmaraş’ta hastanede rehine paniği! Çalışanları pompalı tüfekle tehdit etti

Kahramanmaraş'ta hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi.

ÇALIŞANLARI TÜFEKLE REHİN ALDI!

Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir.

Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."