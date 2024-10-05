İstanbul'da sıcak dakikalar! Silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
İstanbul Şişli'de, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.