05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da sıcak dakikalar! Silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 19:43 Güncelleme: 05.10.2024 19:46
ABONE OL
İstanbul’da sıcak dakikalar! Silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

İstanbul Şişli'de, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör