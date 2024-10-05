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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu! 59 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 22:08 Güncelleme: 05.10.2024 22:11
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Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu! 59 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmen operasyonları durmaksızın devam ediyor.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

ARALARINDA 14 ÇOCUK VAR

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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