Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu! 59 kişi yakalandı

Düzensiz göçmen operasyonları durmaksızın devam ediyor.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

ARALARINDA 14 ÇOCUK VAR



Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmeni yakaladı.



Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.