İstanbul'da korkunç şekilde katledilen 2 genç kıza acı veda! "Benim ablamdan ne istediler"

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Cenaze gözyaşları sel olurken yükselen feryatlar yürekleri sızlattı.

İKBAL'E ACI VEDA! GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Dün, akşam saatlerinde Semih Çelik (19), Edirnekapı Surlarında, İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti. Kan donduran olayın ardından bugün İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı | Fotoğraf-AA

"KIZIM SANA NASIL KIYDILAR"

Baba Hasan Uzuner "Benim balımdan ne istediniz kızım sana nasıl kıydılar" diyerek yürekleri yaktı. Cenazede küçük erkek kardeş Efe ise "Benim ablamdan ne istediler. Benim ablamı verin bana" diyerek tabuta sarıldı.

İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı | Fotoğraf-AA

"NE OLDU ANNEM"

Eyüpsultan'da Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi. Öğlen namazının kılınmasının ardından Ayşenur'un cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Ayşenur'un ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı | Fotoğraf-İHA

Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.