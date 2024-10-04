Fatih'te vahşet: Kadının kafasını kestikten sonra surlardan atlayarak intihar etti
Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. İki kişide hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.
KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ
Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.
Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. 2 kişide hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.