Ferah ve lezzet dolu: Evde kolay salatalık turşusu tarifi

Artık marketten hazır turşu almak yerine, evde sağlıklı ve katkısız bir turşu hazırlayabilirsiniz. İşte, sofralarınıza lezzet katacak salatalık turşusunun tarifi…

Salatalık Turşusu İçin Gerekli Malzemeler

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- 14-15 adet küçük boy kornişon salatalık

- 2 diş sarımsak

- 1 çay bardağı elma sirkesi

- 1 tatlı kaşığı kaya tuzu

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 1,5 su bardağı içme suyu (kaynatılıp soğutulmuş)

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Salatalık Turşusunun Yapılışı

Öncelikle küçük boy kornişon salatalıkları güzelce yıkayın. Uzun süre bozulmadan kalması için iyice temizlendiğinden emin olun.

Orta boy bir cam kavanozun içerisine salatalıkları dik olarak yerleştirin. Aralarına soyulmuş sarımsak dişlerini ekleyin. Sarımsaklar turşuya lezzet katarken, doğal bir koruyucu görevi de üstlenecektir.

Ardından kavanozun içerisine, salatalıkları hafifçe geçecek kadar kaynatılıp soğutulmuş suyu dökün. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı elma sirkesini ekleyin. Ardından 1 çay kaşığı toz şeker ilave edin. Tuz, turşunun korunmasını sağlarken şeker, fermantasyon sürecini hızlandırır.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve içerisindeki malzemelerin iyice karışması için kavanozu birkaç kez ters çevirin. Hazırladığınız turşuyu serin ve güneş görmeyen bir yerde, en az 10 gün boyunca dinlendirin. Bu süre sonunda, turşunun tadına bakarak kıvamını kontrol edebilirsiniz.

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Salatalık Turşusu Yapmanın İpuçları

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- Turşu hazırlarken kullanacağınız suyun kaynatılıp soğutulmuş olması önemlidir. Bu, turşunun daha uzun süre dayanmasını sağlar.

- Daha çıtır bir turşu istiyorsanız, salatalıkları birkaç yerinden hafifçe delin.

- Fermantasyon sürecini hızlandırmak için kavanozun içine birkaç tane nohut ekleyebilirsiniz. Bu, turşunun daha hızlı olgunlaşmasını sağlar.

- Turşuyu açtıktan sonra buzdolabında saklayın. İlk başta bulanık olan su zamanla berraklaşacaktır. Bu doğal bir süreçtir, endişe etmeyin.