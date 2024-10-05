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Başkentte metro çilesi! Seferler bir süreliğine durduruldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 22:26
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Başkentte metro çilesi! Seferler bir süreliğine durduruldu

Başkentte metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Arızanın giderilmesinden sonra seferlere yeniden başlandı.

Ankara'da metro arızaları devam ediyor

AA muhabirinin, EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.

Arıza yapan trenin başka bir tren yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından saat 19.30'da seferlere yeniden başlandı. Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

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