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Aydın'da köpük tankı patladı: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 14:09
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Aydın’da köpük tankı patladı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolunda, Girne Mahallesi'nde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonundaki köpük tankı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle otomobil yıkayan M.K., B.D. ve N.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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