Çorum’da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulukavak Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheliler S.Z. (25) ve E.N'yi (18) çalınan ziynet eşyalarıyla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.