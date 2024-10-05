Çorum'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Çorum'da hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Z. (25) ve E.N. (18) polis ekiplerinin çalışması sayesinde, çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki hırsız tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulukavak Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheliler S.Z. (25) ve E.N'yi (18) çalınan ziynet eşyalarıyla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.