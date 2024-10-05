İstanbul'da vahşice katledilmişti! Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı
19 yaşındaki Semih Çelik İstanbul'un Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde iki kadını katletmişti. Eski sevgilisi Çelik tarafından vahşice öldürülen Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Halil'in yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Olay dün İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ayşenur Halil, eski sevgilisi 19 yaşındaki Semih Cenk tarafından öldürüldü.
İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Semih Çelik'in 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil'i Eyüpsultan ilçesinde öldürdükten sonra 16.00 sıralarında İkbal Uzuner'i Fatih'e gidip tarihi surlarda vahşice katlettiği sonrasındaysa yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI
Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
AYŞENUR HALİL YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Halil'in cenazesinin bugün Gaziosmanpaşa'da bulunan Pazariçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartaltepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.