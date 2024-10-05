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İstanbul'da vahşice katledilmişti! Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 05:22 Güncelleme: 05.10.2024 05:24
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İstanbul’da vahşice katledilmişti! Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

19 yaşındaki Semih Çelik İstanbul'un Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde iki kadını katletmişti. Eski sevgilisi Çelik tarafından vahşice öldürülen Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Halil'in yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olay dün İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ayşenur Halil, eski sevgilisi 19 yaşındaki Semih Cenk tarafından öldürüldü.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Semih Çelik'in 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil'i Eyüpsultan ilçesinde öldürdükten sonra 16.00 sıralarında İkbal Uzuner'i Fatih'e gidip tarihi surlarda vahşice katlettiği sonrasındaysa yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Katilin atlamadan önceki fotoğrafı (DHA)Katilin atlamadan önceki fotoğrafı (DHA)

CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

AYŞENUR HALİL YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Halil'in cenazesinin bugün Gaziosmanpaşa'da bulunan Pazariçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartaltepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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