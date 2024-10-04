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Türk iş insanına Kırım'da tuzak! 10 milyon doları gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:24
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Türk iş insanına Kırım’da tuzak! 10 milyon doları gitti

Kırım'da ticaret yapan iş insanı Yusuf Ayyıldız, 10 milyon dolarlık varlığına çöküldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası tanıştırıldığı Ali K. isimli kişinin sahte evrak, sahte imza, tehdit gibi yöntemlerle dükkanları, 80 dairesi ve nakit parasını aldığını söyleyen iş insanı yardım istedi.

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