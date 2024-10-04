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Tekirdağ Muratlı'da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:20 Güncelleme: 04.10.2024 09:22
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Tekirdağ Muratlı’da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili bir restoranda yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup da silah çekerken, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

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