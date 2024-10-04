04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da yanan fabrikada büyük hasar oluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:59 Güncelleme: 04.10.2024 13:01
ABONE OL
Tekirdağ’da yanan fabrikada büyük hasar oluştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Emre tekstil isimli fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın büyük bir kısmı zarar gördü ve yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör