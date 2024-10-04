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Kontrolden çıkan kamyonet binaya çarptı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:01
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Kontrolden çıkan kamyonet binaya çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, kayarak önce duvara ardından bir binaya çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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