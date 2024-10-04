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Nevşehir'de özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:55 Güncelleme: 04.10.2024 12:57
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Nevşehir’de özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı çocuklar; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte at bindi, kedi köpekleri sevdi, sokak hayvanlarını yemledi.

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