04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:14 Güncelleme: 04.10.2024 12:14
ABONE OL
Tekirdağ’da Huzurlu Sokaklar operasyonu

Tekirdağ Süleymanpaşa'da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör