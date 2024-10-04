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Kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:00 Güncelleme: 04.10.2024 12:01
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Kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, kardeşini öldürme suçundan aranan zanlının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan zanlılar yakalandı.

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