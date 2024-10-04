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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:15 Güncelleme: 04.10.2024 12:16
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa’da jandarma tarafından gerçekleştiren operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

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