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Konya'da korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:09 Güncelleme: 04.10.2024 09:37
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Konya’da korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

Son dakika haberine göre, saat 08.57'de Konya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevredeki bazı illerden de hissedildiği öğrenildi.

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