04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal medya çetesi gözünü gençlere dikti! Sevgili olma bahanesiyle...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 08:34
ABONE OL
Sosyal medya çetesi gözünü gençlere dikti! Sevgili olma bahanesiyle...

Sosyal medya dolandırıcıları gözünü bu sefer gençlere dikti. Sosyal medya çetesi gençleri sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüp ele geçirdikleri müstehcen fotoğraflarla tehdit ve şantaj yoluyla para almaya başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör