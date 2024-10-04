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Bursa'da kan donduran olayda flaş gelişme: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 08:57 Güncelleme: 04.10.2024 08:57
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Bursa’da kan donduran olayda flaş gelişme: 1 ölü

Bursa'da 2 çocuk arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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