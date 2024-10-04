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Sinan Ateş davasındaki 2 kişinin tahliyesine itiraz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:13
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Sinan Ateş davasındaki 2 kişinin tahliyesine itiraz

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan ve beraat eden sanıkların tahliyesine duruşma savcısı tarafından itiraz edildi.

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