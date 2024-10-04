04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Nazilli'de Erken müdahale faciayı önledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:21 Güncelleme: 04.10.2024 05:22
ABONE OL
Nazilli’de Erken müdahale faciayı önledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evdeki mutfak tüpünün parlaması sonucunda meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör