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Kastamonu'da korkutan olay! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 03:48
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Kastamonu’da korkutan olay! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uzun süredir kullanılmayan metruk bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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