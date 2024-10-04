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Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:17
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Kilis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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