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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! "Çakır"ın burnundan kaçmadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 03:41
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! Çakırın burnundan kaçmadı

Samsun'da polis ekiplerinin yaptığı bir denetim sırasında otomobilin motor kısmına saklanan uyuşturucu, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla ele geçirildi.

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