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Alacak verecek meselesinde kurşun yağdı! 4 araç zarar gördü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 03:24
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Alacak verecek meselesinde kurşun yağdı! 4 araç zarar gördü

Çorum'da 4 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, açılan ateş sonucu 4 araç zarar gördü. Polis ekiplerinin kısa süren çalışmasında olaya karışan 4 kişi tespit ediliğ, gözaltına alındı.

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