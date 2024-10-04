04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da boğulmak üzere olan bir vatandaşı balıkçı kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:30 Güncelleme: 04.10.2024 12:30
ABONE OL
Samsun’da boğulmak üzere olan bir vatandaşı balıkçı kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör