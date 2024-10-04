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Sakarya'da polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 00:36
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Sakarya’da polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde tescilsiz araç kullandığı tespit edilen ve ekiplere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

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