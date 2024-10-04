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Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yükselecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 02:10
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Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin haritalarında sıcaklıkların yükselişe geçeceği görüldü. Yapılan tahmine göre sıcaklıkların 2 ile 5 derece arasında yükseleceği bildirilirken, termometrelerin ise 30 dereceyi bulabileceği bekleniyor. İşte yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu.

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