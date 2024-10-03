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Duyanlar inanamadı! Hindistan'da mağarada 188 yaşında adam bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 23:13
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Duyanlar inanamadı! Hindistan’da mağarada 188 yaşında adam bulundu

Hindistan'da bir mağarada bulunan yaşlı adamın yaşına kimse inanamadı. 188 yaşında olduğu iddia edilen adamı görenler hayrete düştü. Sosyal medyaya damgasını vuran ve tesadüfen bulunan yaşlı adam, yetkililer tarafından mağaradan çıkartıldı ve ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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