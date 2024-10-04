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Babasını öldürdü annesini ve kardeşini bıçakladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:52 Güncelleme: 04.10.2024 12:53
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Babasını öldürdü annesini ve kardeşini bıçakladı

Rize'nin Pazar ilçesinde babasını öldüren, annesini ve erkek kardeşini bıçakla yaralayan şahsın seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğu ve Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara içindeki ifadelerle dikkat çeken evlilik ilanları yapıştırdığı ortaya çıktı.

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