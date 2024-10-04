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Beyoğlu'nda duvara sıkıştırıp taciz ettiler! Genç kadın kabusu yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 04.10.2024 12:54 Güncelleme: 04.10.2024 13:06
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Beyoğlu’nda duvara sıkıştırıp taciz ettiler! Genç kadın kabusu yaşadı

İstanbul'un orta yerinde korkunç bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda bir kadını iki kişi yol ortasında duvara sıkıştırarak taciz etti. Genç kadın dehşeti yaşayarak yere düşerken, çevredeki vatandaşlar kızın yardımına yetişti.

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