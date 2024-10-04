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Isparta'da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 03:16
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Isparta’da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Muammer A'nın (54) yönetimindeki otomobil Özlen Kömürcü (77) ile Tilyan Mert'e çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

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