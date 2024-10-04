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Kars'ın gravyer peyniri tescillendi! Her yıl yaklaşık 200-250 ton üretiliyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 06:35
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Kars’ın gravyer peyniri tescillendi! Her yıl yaklaşık 200-250 ton üretiliyor

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyledi.

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