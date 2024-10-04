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Aksaray'da cip ile kamyonet çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:03 Güncelleme: 04.10.2024 13:03
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Aksaray’da cip ile kamyonet çarpıştı

Aksaray'da cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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