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Bilim insanlarından 'ezber bozan' keşif! Fırtına bulutlarında...

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 06:31
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Bilim insanlarından ’ezber bozan’ keşif! Fırtına bulutlarında...

Norveç'in Bergen Üniversitesindeki araştırmacılar, gök gürültülü fırtına bulutlarında, sabit parıltılardan daha kısa süren yeni bir tür gama ışını emisyonu tespit etti.

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