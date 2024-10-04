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İETT şoförü vatandaşla tartıştı! İlginç anlar yaşandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 11:19 Güncelleme: 04.10.2024 11:28
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İETT şoförü vatandaşla tartıştı! İlginç anlar yaşandı

İstanbul'da bir İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yolcuya tavır alan şoför, "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım, banane çalışmıyorum" derken, o anlar kameralara yansıdı.

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