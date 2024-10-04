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Hakkari-Van yolunda TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 20:00
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Hakkari-Van yolunda TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

Hakkari-Van karayolunda saman yüklü TIR'ın devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinse Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi.

Van istikametinden Hakkari'ye gitmekten olan saman tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerini bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tırın kaldırılma çalışmaları başlatıldı.

Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için tır kaldırılıncaya kadar yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Tır kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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