Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim şehrine düzenlediği saldırıya yönelik kınama mesajı yayınladı.

İsrail'in İşgal Altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Şehrine Düzenlediği Saldırı Hk. https://t.co/vBIeGl5Ow1 pic.twitter.com/uT6k8aE52W — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 4, 2024

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun hedefindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait savaş uçağı 3 Ekim gecesi bir binaya 3 bomba attı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 18 Filistinli can verdi