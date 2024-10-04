Giresun'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralıar var
Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Yaralılar çevre hastanelere kaldırldı.
İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.