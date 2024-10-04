04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Giresun'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralıar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 04.10.2024 20:36
ABONE OL
Giresun’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralıar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Yaralılar çevre hastanelere kaldırldı.

İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör