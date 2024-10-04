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Gürcistan’da sosyal medya fenomeni dans ederken düşerek öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:56 Güncelleme: 04.10.2024 13:56
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Gürcistan’da sosyal medya fenomeni dans ederken düşerek öldü

Gürcistan’da şarkı söyleyip dans eden Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Arina Glazunova, alt geçitten düşerek hayatını kaybetti.

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