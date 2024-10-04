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‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:58 Güncelleme: 04.10.2024 13:58
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‘Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' projesi kapsamında Bayburt'ta panel yapıldı. Panele katılanlar daha sonra Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bulunan doğa harikası, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölünü ziyaret etme imkânı buldular.

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