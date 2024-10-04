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Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:56
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Aydın’da 5 ton sahte bal ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 655 bin lira idari para ceza kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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