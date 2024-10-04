04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 14:02
ABONE OL
4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul dahil 4 ilde telefonla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör