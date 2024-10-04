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Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:53 Güncelleme: 04.10.2024 09:54
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Bursa’da yumruklu ’yol verme’ kavgası kamerada

Bursa'da sürücüler arasında yumruklu 'yol verme' kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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